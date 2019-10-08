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Dünya

Brezilya kıyılarında 100 tondan fazla petrol sızıntısı tespit edildi

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, eylül başından bu yana, ülkenin kuzeydoğu kıyılarına yayılan 100 tondan fazla petrol sızıntısı tespit edildiğini belirtti.

Zehra Ulucak   | 08.10.2019
Brezilya kıyılarında 100 tondan fazla petrol sızıntısı tespit edildi

Sao Paulo

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyıları boyunca yayılan 100 tondan fazla petrolün 42 şehri etkilediğini ifade etti.

Brezilya polisinin, en az 7 deniz kaplumbağasının ölümüne yol açan ve yüzücüler ile balıkçıları kirli alandan uzak durmaya mecbur bırakan petrol sızıntısının kaynağını araştırdığı bildirildi.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğu kıyılarını ve sahillerini kirleten, kaynağı henüz belli olmayan petrol sızıntısının 105 ayrı yerde tespit edildiğini kaydetmişti.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras, geçen hafta, yapılan tahliller sonucu denize sızan petrolün kendi ürettiği tür petrol olmadığını açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu hafta, sızıntılar hakkında yetkililerden ön bir değerlendirme alması bekleniyor.






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