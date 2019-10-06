Irak'taki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor: 104 ölü, 6107 yaralı
Irak İçişleri Bakanlığından, ülkede 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğü, 6 bin 107 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bağdat
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğü, 6 bin 107 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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