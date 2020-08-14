Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 5 bin 709'a yükseldi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 5 bin 709'a yükseldi.
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 13 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 709'a, vaka sayısı da 168 bin 290'a çıktı.
Ülkede Kovid-19'u yenen hasta sayısı ise 120 bin 129'a ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.