Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 652'ye yükseldi.

Safiye Karabacak   | 15.06.2020
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi
Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi

Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 118 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 118 bine yaklaştı