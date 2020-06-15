Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 652'ye yükseldi.
İstanbul
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.