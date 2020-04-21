Euro
7.59
Dolar
6.99
BIST 100
97,619.00
Altın
1,681.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Almanya'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 23 bin 500'ü geçti.

Adam Abu-bashal   | 21.04.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

Abuja

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 23 bin 500'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabında yer alan açıklamada, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1230 yeni vaka tespit edildiği, böylelikle virüsün bulaştığı kişi sayısının 23 bin 505'e yükseldiği bildirildi.

Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1158'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 5 bin 833 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler Cezayir ve Fas olurken, en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ise Güney Afrika ve Mısır oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti
DSÖ: Kovid-19'un kaynağı bir hayvan, laboratuvar değil
Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

Benzer haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ramazanda da devam edecek

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ramazanda da devam edecek

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti
DSÖ: Kovid-19'un kaynağı bir hayvan, laboratuvar değil

DSÖ: Kovid-19'un kaynağı bir hayvan, laboratuvar değil
İngiltere'deki Kovid-19 kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 41 daha fazla

İngiltere'deki Kovid-19 kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 41 daha fazla