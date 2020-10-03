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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi ve 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.

Muhammed Semiz,Yassine Aydi   | 03.10.2020
Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı

Bağdat

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 347'ye, vaka sayısı da 375 bin 931'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 861 artarak 303 bin 665'e ulaştı.

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