Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi ve 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.
Bağdat
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi.
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Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 347'ye, vaka sayısı da 375 bin 931'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 861 artarak 303 bin 665'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.