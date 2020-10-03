Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Yemen ordusu: Eylülde 1000'den fazla Husi milis öldürüldü

Yemen ordusu eylül ayında ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 1000'den fazla Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 03.10.2020
Yemen ordusu: Eylülde 1000'den fazla Husi milis öldürüldü

Yemen

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamada, "Eylül ayında, orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 215'i saha komutanı olmak üzere 1000'den fazla milis öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu milislerin başta Marib, Cevf, Beyda, Nehem olmak üzere ülkenin farklı kentlerindeki cephelerde öldürüldüğü kaydedildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Tufan'dan koronavirüsle mücadelede 'tedbirsizlik' uyarısı

Benzer haberler

Türk Kızılay Yemenli yetim çocuklara okul kıyafetleri dağıttı

Türk Kızılay Yemenli yetim çocuklara okul kıyafetleri dağıttı

Yemen ordusu: Eylülde 1000'den fazla Husi milis öldürüldü

Yemen'in Sokotra Limanı'na Suudi Arabistan güçleri himayesindeki ikinci BAE gemisi yanaştı

Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu

Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Suudi Arabistan ve BAE'ye 'Yemen'in egemenliğini ihlal etme' suçlaması

Suudi Arabistan ve BAE'ye 'Yemen'in egemenliğini ihlal etme' suçlaması
Yemen'de BM'nin 2020 insani yardım planının sadece yüzde 38'i finanse edildi

Yemen'de BM'nin 2020 insani yardım planının sadece yüzde 38'i finanse edildi