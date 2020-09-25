Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 8 bin 867'ye yükseldi.
Bağdat
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Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 68 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 593 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 867'ye, vaka sayısı da 341 bin 699'a çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 505 artışla 273 bin 266'ya ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.