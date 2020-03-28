Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.
Bağdat
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.
Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.