Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94 artarak 5 bin 954'e yükseldi.
Bağdat
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 202 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 954'e, vaka sayısı da 180 bin 133'e yükselirken, iyileşen kişi sayısı ise 128 bin 945'e ulaştı.
Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.