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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 17.08.2020
Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.

Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.

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