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Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 104 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 104 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1943'e yükseldi.

İdiris Okuduci   | 30.06.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 104 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1953 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1943'e, vaka sayısının 49 bin 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bin 760 olduğu aktarıldı.


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