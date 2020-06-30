Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 104 kişi yaşamını yitirdi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 104 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1943'e yükseldi.
İstanbul
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1953 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1943'e, vaka sayısının 49 bin 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bin 760 olduğu aktarıldı.
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