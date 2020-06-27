Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 101 kişi yaşamını yitirdi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1660'a yükseldi.
Istanbul
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 69 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1660'a, vaka sayısının 43 bin 262'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının da 19 bin 938 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.