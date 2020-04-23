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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında cezaevlerinde bulunan 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı.

Haydar Karaalp   | 23.04.2020
Irak'ta koronavirüs nedeniyle 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yüksek Yargı Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınına karşı oluşturulan Kriz Masası'nın kararı ve Yüksek Yargı'nın talimatı doğrultusunda şu ana kadar cezaevlerinde bulunan 20 bin 40 mahkum serbest bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e vaka sayısının ise 1631'e ulaştığı bildirilmişti.

Kriz Masası tarafından alınan karara göre ülkede ramazan ayı süresince 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı bulunmayan saatlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerleri, fabrika ve atölyelerin açılmasına izin verilecek.

Eğitim kurumları, ibadethaneler, kahvehaneler, spor sahaları, alışveriş merkezleri ve düğün salonları ise kapalı kalmaya devam edecek. Her türlü toplu oturum ve taziye merasimlerine yönelik yasak da sürecek.

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