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Dünya

Irak'ta Kazımi kabinesinin tamamı meclisten geçti

Irak Başbakanı Kazımi'nin 22 kişilik kabinesinden 7 bakan daha güvenoyu aldı.

Haydar Karaalp   | 06.06.2020
Irak'ta Kazımi kabinesinin tamamı meclisten geçti

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesinden 7 bakan daha güvenoyu aldı.

Mecliste yapılan oylamada, Dışişleri Bakanlığına eski Maliye Bakanı Fuad Hüseyin (Kürt) ve Petrol Bakanlığına İhsan Abdulcabbar seçildi.

Hristiyanlar da kabinede

Tarım Bakanlığına Muhammed Kerim Casim, Ticaret Bakanlığına Ala Ahmet Hasan, Göç ve Göçmenler Bakanlığına İvan Faik (Hristiyan), Adalet Bakanlığına Salar Abdussettar Muhammed (Kürt) ve Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına da Hasan Nazım Abid Hummadi getirildi.

Bakanlar, mecliste yemin ederek görevlerine başladı.

Başbakan'a Türkmenler için bakanlık yetkisi

Türkmenler ise yeni kabinede temsil edilmezken Meclis, Başbakan'a Türkmen toplumu için kabineye devlet bakanlığı ekleme yetkisi verdi.

Kazımi de kabinenin tamamının onaylanmasının ardından Meclis'te yaptığı açıklamada, "Kabinenin tamamlanması, hükümet programının yerine getirilmesi için teşvik edici adımdır." dedi.

Irak Meclisi'nde 7 Mayıs'ta yapılan oylamada, 22 kişilik kabinenin sadece 15'i meclisten güvenoyu almıştı.

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