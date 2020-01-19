Irak'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlikler devam ediyor
Irak'ın Kerbela, Zikar ve başkent Bağdat kentlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlikler sürüyor.
Irak
Kerbela emniyetinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Kerbela kenti merkezinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
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Güvenlik güçlerinin kalabalığın dağılması için göz yaşartıcı gaz kullanmasına göstericiler taşla cevap verdi.
Güvenlik güçlerine molotofkokteyli saldırı düzenlendi
Bağdat'ta da gösterici gruplar tarafından güvenlik güçlerine molotofkokteyli saldırılar düzenlendi.
Necef kentinde göstericiler havalimanı girişindeki yolu kesti. Kentin güvenlik güçlerinden Teğmen Semih el-Hilali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin havalimanı girişinde lastik yaktığını söyledi.
Yine ülkenin güneyindeki Zikar kentini başkent Bağdat'a bağlayan yol göstericiler tarafından kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.