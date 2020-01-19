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Dünya

Fransa'da gazetecinin Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşmasına soruşturma

Fransa'da gazeteci Bouhafs'ın Cumhurbaşkanı Macron'un başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Özcan   | 19.01.2020
Fransa'da gazetecinin Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşmasına soruşturma

Paris

Fransız basınında yer alan haberlerde, Emmanuel Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Taha Bouhafs'ın hakim karşısına çıktığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 

Paris Savcılığının da Bouhafs'ın söz konusu paylaşımıyla ilgili soruşturma açtığı kaydedildi.

Bouhafs, Macron'un cuma akşamı Paris'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu sosyal medyada paylaşmış, bu nedenle de dün gözaltına alınmıştı. Bouhafs'ın bu paylaşımının ardından onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, eşi Brigitte Macron ile tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

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