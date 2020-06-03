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Dünya

Irak'ta düğün yemeğine katılan 52 kişi Kovid-19'a yakalandı

Irak'ın Duhok vilayetinde, bir düğün yemeği sonrası 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İdiris Okuducu   | 03.06.2020
Irak'ta düğün yemeğine katılan 52 kişi Kovid-19'a yakalandı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Duhok'taki bir düğün yemeğine katılan aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 52 kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. 

IKBY hükümetinin paylaştığı son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle bölgede 4 kişi daha hayatını kaybetti ve 104 yeni vaka tespit edildi.

IKBY'de normalleşme sürecinde gelen ikinci dalga

Erbil yönetimi, 11 Mayıs'ta bölgede virüs kaynaklı yeni ölüm ve vakaların yaşanmaması üzerine mart ve nisan aylarında uygulamaya konulan sıkı tedbirleri hafifleterek tüm restoran, cami ve marketlerin yeniden açılmasına karar vermişti.

Ancak IKBY'de normalleşme sürecinde salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 4'ten 14'e yükseldi. IKBY'de, normalleşme öncesi 400'ü geçmeyen vaka sayısı da iki katına çıkarak 849 oldu.



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