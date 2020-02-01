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Dünya

Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

Irak'a gelen 3 Çin vatandaşının yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla ülkeye girişine izin verilmedi.

İdiris Okuduci,Heman Husseın Yaseen   | 01.02.2020
Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

Erbil

Erbil Havalimanı Pasaport İşlerimi Sorumlusu Rızgar Ferzende Efendi AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanında 3 Çin vatandaşının yeni tip koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak ülkeye girişlerine izin verilmediğini ifade etti. 

Efendi, havalimanına gelen Çin vatandaşlarının sağlık durumuna bakılmaksızın alınan önemler çerçevesinde ülkelerine geri gönderilecekleri uyarısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı da daha önce gümrük ve sınır kapılarına gönderdiği yazıda, Çin'i 14 Ocak'tan sonra ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin ülkeye sokulmaması kararını duyurmuştu.

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