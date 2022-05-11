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Dünya

Iraklı 1711 aile, terör örgütü PKK nedeniyle Sincar'daki evlerini terk etti

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar sonrası toplamda 1711 ailenin ilçeyi terk ederek Duhok'taki kamplara yerleştiği belirtildi.

Ekip   | 11.05.2022
Iraklı 1711 aile, terör örgütü PKK nedeniyle Sincar'daki evlerini terk etti

Erbil

Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cafer, "Irak ordusu ile (PKK'ya bağlı) YBŞ arasındaki çatışmalar nedeniyle, son süreçte 1711 aile Sincar'dan Duhok'taki kamplara geldi." dedi.

Iraklı yetkili, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yapılan görüşmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Buradaki karışıklığın sona ermesini ve kamplarda yaşayan insanların evlerine dönmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sincar'da Irak ordusu-PKK çatışması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Sincar'da 2 Mayıs'ta PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Irak Savunma Bakanlığı da 3 Mayıs'ta ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Sincar'da "durumu kontrol altında tuttuğunu" duyurmuştu.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşası ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak her fırsatta PKK'nın Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

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