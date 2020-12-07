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Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 15 kişi yaralandı

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

İdiris Okuduci,Rewa Mahmood Hasan   | 07.12.2020
Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Süleymaniye

Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocular, Seyitsadık ilçesindeki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi. ( Fariq Faraj Mahmood - Anadolu Ajansı )


Irak'ın Süleymaniye kentinde, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre göstericiler, Piremegrun nahiyesinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binaya saldırarak, ateşe vermek istedi. 

Bunun üzerine parti binasını koruyan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

IKBY'li resmi makamlar tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor. 

Süleymaniye kentinde dün alevlenen gösterilerde açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. 

Göstericiler, başta KDP olmak üzere koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti. 

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