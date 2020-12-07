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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanı UNESCO'nun Filistin lehine iki kararı kabul ettiğini açıkladı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Filistin lehine iki kararı kabul ettiğini duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar,Gülşen Topçu   | 07.12.2020
Filistin Dışişleri Bakanı UNESCO'nun Filistin lehine iki kararı kabul ettiğini açıkladı

Ramallah

Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "işgal altındaki Filistin" ile "eğitim ve kültür kurumları" başlığını taşıyan 2 kararın hiçbir değişiklik yapılmadan oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Kararlarda, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nin ve Kudüs ile burada bulunan surlara yapılan keşif turlarının zikredildiğine değinen Maliki, bu sayede, sözü edilen mekanların hem korumaya alınmış hem Filistin toprakları olarak tanınmış olduğunu aktardı.

Kararların, İsrail'in kutsal mekanlar ile eğitim ve kültür kurumlarına yönelik ihlallerine istinaden alındığına işaret eden Maliki, ülkelerin, Filistin halkına ve tarihine karşı işlenen bu suçlar karşısında tavrını fiili olarak göstermesi gerektiğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Ömer Avadallah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararların bugün sanal ortamda oylamaya sunulduğunu söyledi.

Avadallah, bu kararlardan ilkinin Gazze'nin imar edilmesi ve İsrail'in, kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin durdurulmasını, ikincisinin ise eğitim ve kültür kurumlarının İsrail'in saldırılarından korunmasını öngördüğünü dile getirdi.

UNESCO'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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