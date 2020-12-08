Euro
9.45
Dolar
7.80
BIST 100
1,329.90
Altın
1,864.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den 10 ülkeyi 'dini özgürlük ihlalleri' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1998'de çıkarılan Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında 10 ülkeyi "sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlük ihlalleri işlediği endişesi olan" ülke olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan   | 08.12.2020
ABD'den 10 ülkeyi 'dini özgürlük ihlalleri' listesine aldı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada dini özgürlüklerin temel insani haklardan olduğunun altını çizerek, bugün bu temel hakkı korumak için yeni adımlar attıklarını belirtti.

Açıklamada Pompeo, "ABD, Myanmar, Çin, Eritre, İran, Nijerya, Kuzey Kore, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ı sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlük ihlalleri işledikleri ya da bunları görmezden geldikleri gerekçesi ile haklarında endişe duyulan ülkeler olarak listelemiştir." bilgisini paylaştı.

Sudan ve Özbekistan listeden çıkarıldı

Komor Adaları, Küba, Nikaragua ve Rusya'nın da bu konuda "Özel Gözlem Listesinde" olduğuna işaret edilen açıklamada Pompeo, "Ayrıca 2016'da yürürlüğü giren Frank R. Wolf Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası çerçevesinde el-Şebab, El-Kaide, Boko Haram, HTŞ, Husiler, DEAŞ, DEAŞ'ın Sahra ve Batı Afrika kolları, Taliban'ı da hakkında endişe duyular oluşumlar listesine eklemiştir." ifadesine yer verildi.

Pompeo, bazı alanlarda da pozitif gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Sudan ve Özbekistan'ın hükümetlerinin son dönemde attığı somut adımlardan dolayı Özel Gözlem Listesinden çıkarıldığını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Benzer haberler

ABD'den 10 ülkeyi 'dini özgürlük ihlalleri' listesine aldı

ABD'den 10 ülkeyi 'dini özgürlük ihlalleri' listesine aldı

ABD Kongresinde seçimi Trump'ın lehine çevirme kampanyası başlatıldı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60