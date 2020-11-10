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Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem

USGS'nin paylaştığı bilgiye göre, merkez üssü Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi yakınları olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bekir Aydoğan   | 10.11.2020
Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Erbil

Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi yakınları olan 4,8 büyüklüğündeki deprem saat 02.18'de gerçekleşti.


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