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Cemal Reşit Rey'de Ata’yı anma programı düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı
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Dünya

Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Ruslan Rehimov   | 10.11.2020
Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı Fotoğraf: Resul Rehimov / AA

Bakü

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral (sağ 2), Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu. Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, büyükelçilikteki Türk Bayrağı yarıya indirildi.

Büyükelçi Özoral, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzlaşıya varıldığını, Azerbaycan'ın 30 yıl sonra topraklarını geri alacağını belirtti.

"Bu büyük zafer dolayısıyla Azerbaycan'ı yürekten kutluyorum" diyen Özoral, "Türkiye olarak sahada da masada da Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Atamızı andığımız bu günde Azerbaycanlı kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz." dedi.

Özoral, Atatürk'ün Türklere bir vatan vererek, bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerini attığını vurguladı.

Bugünlerini Atatürk'e borçlu olduklarını ifade eden Özoral, Ulu Önderi saygı, minnet ve şükranla andıklarını bildirdi. 

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