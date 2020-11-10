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Dünya

Fransa’da öğretmenler 'Kovid-19' grevine gidiyor

Fransa’da eğitim sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün öğretmenleri greve çağırdı.

Alaattin Doğru   | 10.11.2020
Fransa’da öğretmenler 'Kovid-19' grevine gidiyor Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris
Fransa genelinde en az 5 sendikanın destek vereceği greve, öğretmenlerin yüzde 30’a yakınının katılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda maske ve dezenfektan harici tedbir almamasına tepki gösteren sendikalar, sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimin dönüşümlü yapılmasını istiyor.
Fransa’da Kovid-19 salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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