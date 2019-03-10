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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

10.03.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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