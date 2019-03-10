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Dünya

Hollanda'da iklim protestosu

Hollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 35 bin kişi iklim politikalarını protesto etmek için Amsterdam'da toplandı.

Abdullah Aşıran   | 10.03.2019
Hollanda'da iklim protestosu

Lahey

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaklaşık 35 bin kişi hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen "İklim İçin Yürü" temalı protestolar kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 35 bin gösterici kentin Dam Meydanı'nda toplandı.

Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Museum Meydanı'na yürüdü.

Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için etkin politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

Yağmur altında yapılan gösteride, "Mars'ta hayat var. Hayır, teşekkür ederim", "Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez", "Gelecek nesillerimizi koru", "Küresel uyarı, hareket geç" ve "İklimi geç kalmadan kurtar" yazılı pankart ve dövizler taşındı.  

Öte yandan, protestolar dolayısıyla yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

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