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Dünya

Cezayirli öğrenci ve işçilerden Buteflika'nın adaylığına tepki

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika'nın adaylığına tepki gösteren lise ve üniversite öğrencileri farklı kentlerde yürüyüş düzenlerken pek çok kurumda işçiler greve gitti.

Abdel Razek Abdallah,Gülşen Topçu   | 10.03.2019
Cezayirli öğrenci ve işçilerden Buteflika'nın adaylığına tepki

Cezayir

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı üniversite ve lise öğrencileri ülkenin farklı kentlerinde yürüyüş düzenlerken, başkent Cezayir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentteki bazı kurumlarda işçiler greve gitti.

Lise öğrencileri, başkentteki Bab ez-Zuvvar bölgesi ve Evvel May Meydanı'nda, binlerce üniversite öğrencisi de Büyük Postahane Meydanı'nda eylem yaptı.

Sosyal paylaşım sitelerinde de lise ve üniversite öğrencilerinin ülkenin farklı kentlerinde düzenlediği eylemlerin görüntüleri yayınlandı.

Ülkenin pek çok bölgesinde greve gidildi

Hükümete bağlı çok sayıda şirketin bulunduğu başkentin en büyük sanayi bölgesinde ise işçiler Buteflika'nın adaylığını protesto için greve gitti.

Protestolar kapsamında, başkentin doğusundaki El-Muhammediyye bölgesinde bulunan Cezayir Telecom merkez binasının çalışanları iş bıraktı. Ülkede elektrik ile gaz üretimi ve pazarlamasını tekelinde bulunduran hükümete bağlı Sonelgaz'ın başkentteki bir şubesinin çalışanları da greve katıldı.

Öte yandan, Cezayir banliyö treninin doğu, batı ve güney hatlarında da seferler yapılmadı. Cezayir, Bicaye ve Annabe Limanlarının işçileri de greve katılanlar arasında yer aldı.

Önceki günlerde sosyal paylaşım sitelerinde, Buteflika'nın adaylığına tepki olarak, genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yapılmıştı.

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı dün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan'a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz'a ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştı. 

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