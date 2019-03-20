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Dünya

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Barış Gündoğan   | 20.03.2019
Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı. 

Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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