Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.