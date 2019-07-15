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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 29 Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınan 2 bin 154 şüpheliden bin 335'i tutuklandı.

Hanife Sevinç   | 15.07.2019
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde TSK yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen kontörlü ve ankesörlü hat operasyonları kapsamında, şu ana kadar bin 335 şüpheli tutuklandı. 

Asker olan örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içi iletişim metotlarından biri olan kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 4 bin 163 şüpheli belirlendi.

Darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü üyeliği nedeniyle kaydı olmayan 2 bin 494 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması için 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, 2 bin 154 kişi gözaltına alındı. 560 kişi "faydalı" itirafçı olup kolluk biriminden serbest bırakılırken, 254 şüpheli de tutuklama istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği önünde etkin pişmanlık hükümleri ve delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında, şu ana kadar bin 335 kişi tutuklandı.

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