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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 11.03.2020
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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