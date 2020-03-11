Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/ydf6RSzstA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2020