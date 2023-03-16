Irak'ın Halepçe kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın Halepçe kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erbil
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.
Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.