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Dünya

Sırp lider Vucic: Ohri'de bir kader günü olmayacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumartesi günü Kosova Başbakanı Albin Kurti ile iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacak toplantının "kader günü" olmayacağını söyledi.

Lejla Biogradlija  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Sırp lider Vucic: Ohri'de bir kader günü olmayacak

Belgrad

Vucic, ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüşmelerinin ardından başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 18 Mart'ta Ohri kentinde yapılacak toplantı öncesi son durumu değerlendiren Vucic, gelecek günlerin kolay geçmeyeceğini söyledi.

Vucic, "Benim için Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi Kosova'yı fiilen ve hukuken tanımak değildir. Benim için ilişkilerin normalleşmesi şimdikinden daha iyi ilişkilere sahip olmaktır." dedi.

Ülkesi için en iyi olanı yapacağını vurgulayan Vucic, "Ohri'de bir kader günü olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, barışın korunması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, AB'nin çözüm önerisine ilişkin plan taslağının taraflarına henüz ulaşmadığını sözlerine ekledi.

Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı görüyor

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​

​​​​​​​AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni toplantısının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.

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