Euro
7.22
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,612.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 54'e, Tunus'ta 13'e yükseldi.

Yosra Ouanes,Hacer Başer   | 02.04.2020
Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 54'e çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki vaka sayısının 772'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, 20 kişinin de hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Tunus

Tunus'ta da Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Zeyn el-Anz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki bir erkek hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakanlık dün Kovid-19 kaynaklı can kaybının 12'ye, vaka sayısının ise 423'e yükseldiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı
Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir
Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte 'sağlık kontrolü' şartıyla kolaylık sağlanacak
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

Benzer haberler

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir

Galatasaraylı futbolcu Lemina: Kovid-19 testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var

Galatasaraylı futbolcu Lemina: Kovid-19 testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi