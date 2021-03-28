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Dünya

Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Hasan Turan oldu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Parti'nin başkanlığına seçildi.

Bekir Aydoğan   | 28.03.2021
Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Hasan Turan oldu

Kerkük

ITC Yürütme Kurulu'nun Kerkük'te gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, parti yönetiminde görev değişikliğine gidildi.

Buna göre, 2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü ITC Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirildi.

Hişam Bayraktar Birinci Başkan Yardımcısı, Heytem Muhtaroğlu ise İkinci Başkan Yardımcısı seçildi.

Hasan Turan kimdir?

1962 yılında Kerkük'te doğan Hasan Turan, Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Turan, 2003’te Türkmen Adalet Partisi'nde çalışmalarına devam etti, 2005’te ise Kerkük İl Meclisi Üyeliğine getirildi.

2011'de Kerkük İl Meclisi Başkanlığına seçilen Turan, 2014'te Irak Meclisinde milletvekili oldu.

Turan, 2018'den itibaren ITC Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Erşat Salihi kimdir?

Irak'ın Kerkük kentinde 1959'da doğan Erşat Salihi, Bağdat Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarından itibaren Türkmen hareketleri içerisinde bulunan Salihi, Türkmen Kurtuluş Ordusu içinde ağabeyi Rüştü Salihi ve arkadaşları ile yer aldı.

Salihi, 1979'da yaptığı çalışmalar nedeniyle Baas Partisi tarafından tutuklanarak işkenceye maruz kaldı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyi Rüştü Salihi rejim tarafından idam edilirken, ailesinin bazı fertleri de Irak'ın güney kesimlerine sürgüne gönderildi.

2004'te ITC Suriye Temsilcisi olarak göreve başlayan Salihi, 2008'deki ITC Kurultayı'yla Kerkük İl Başkanlığına getirildi.

Salihi, 2010 Irak seçimlerinde Kerkük Milletvekili seçildi ve 2011'de de ITC Başkanlığı görevini devraldı.

Irak'ta yapılan 2014 ve 2018 seçimlerinde de Kerkük milletvekili seçilen Salihi, Irak Meclisinde görevini sürdürüyor.


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