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Dünya

'Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti'

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Haydar Karaalp   | 31.10.2019
'Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti' Fotoğraf: Murtadha Sudan / AA

Bağdat

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilere ilişkin bilgi verdi.

"1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 250'den fazla kişi hayatını kaybetti." diyen Salihi, gösterilerde 11 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Salihi, olaylarda 2 bin 500 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Hükümete şiddete başvurmaması yönünde uyarıda bulunan Salihi, "Göstericilere uygulanan şiddetten dolayı devlet müessesesi çökmüş durumda." ifadesini kullandı.

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