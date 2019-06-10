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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın Erbil kentinde IKBY Başkanı Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, ITC Başkanı Salihi ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 10.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

Erbil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. 

Çavuşoğlu, Erbil'deki Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra Mesut Barzani ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile de görüşme yapmıştı.

Çavuşoğlu, Salihi'yi kabul etti

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani’nin yemin törenine katıldıktan sonra Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi ile görüştü. 

Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

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