Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın Erbil kentinde IKBY Başkanı Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, ITC Başkanı Salihi ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.
Erbil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Erbil'deki Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra Mesut Barzani ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile de görüşme yapmıştı.
Çavuşoğlu, Salihi'yi kabul etti
Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani’nin yemin törenine katıldıktan sonra Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi ile görüştü.
Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi
Çavuşoğlu, Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.
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