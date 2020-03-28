Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi
Irak Ticaret Bakanı el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu yeni tip koronavirüse Kovid-19 yakalandı.
Bağdat
Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Halu'nun başkent Bağdat'taki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Velid el-Halu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, danışmanın yakın zamanda Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani veya diğer yetkililerle temas kurmadığı da kaydedildi.
Şimdiye kadar 506 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Irak'ta hastalardan 43'ü yaşamını yitirirken, 131'i de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.