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Dünya

Almanya'da 2019'da Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldı

Almanya'da 2019'da Müslümanlara ve onlara ait kurum ve kuruluşlara yönelik 871 saldırı gerçekleşti.

Erbil Başay   | 28.03.2020
Almanya'da 2019'da Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldı

Berlin

Almanya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldığı bildirildi.

Osnabrücker Zeitung gazetesindeki haberlere göre, Alman hükümetinin, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta, 2019'da Müslümanlara ve onlara ait kurum ve kuruluşlara 871 saldırı yapıldığının kayda geçtiği belirtildi.

Cevapta, İslam karşıtı saldırılarda geçen yıl 2 kişinin öldürüldüğü, 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, Alman makamları tarafından geç yapılan bildirimlerin de dahil edilmesiyle nihai olarak açıklanacak İslam karşıtı saldırı sayısının 10 ila 90 arasında artacağının tahmin edildiğini söyledi.

Jelpke, Müslümanlara yönelik nefretin, onlara karşı yapılan tehdit, saldırı ve hakaretlerle ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Geçen yıl Halle'de ve bir ay önce Hanau'daki ırkçı terör saldırılardan sonra polisin aşırı sağcı terör hücreleriyle mücadeleyi artırmasına rağmen henüz tehlikenin geçmediği uyarısında bulunan Jelpke, "Halen bu tür başka saatli bombalar olduğu gerçeğini hesaba katmalıyız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı 2018'de 910 İslam karşıtı suçun işlendiğini açıklamıştı.

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