Euro
6.92
Dolar
6.25
BIST 100
105,284.30
Altın
1,579.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bu görevden vazgeçtiğini duyurdu.

Haydar Karaalp   | 02.03.2020
Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi

Bağdat

Muhammed Tevfik Allavi, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade ederek “Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen, ülkemizi savrulduğu belirsizlikten kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına hizmet etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım.” dedi. 

Mecliste hükümete güven oylaması oturumunun iki defa ertelendiğini hatırlatan Allavi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e seslenerek “Hükümeti kurma görevinden çekildiğimi makamınıza iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Allavi, göstericilere de çağrıda bulunarak haklarını elde etmeleri için protestolarını sürdürmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı, görevi başka birine verecek

Allavi’nin açıklaması sonrasında yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Berhem Salih, anayasanın verdiği yetkiyle siyasi gruplarla istişare ederek hükümeti kurma görevini 15 gün içerisinde başka bir adaya vereceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
Bağdat'ta güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesinde 1 kişi öldü

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesinde 1 kişi öldü
Irak ve Lübnan'da yeni koronavirüs vakaları tespit edildi

Irak ve Lübnan'da yeni koronavirüs vakaları tespit edildi