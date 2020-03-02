Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze atıldığı bildirildi.
Bağdat
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda, herhangi bir zararın medyana gelmediği kaydedildi.
Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.