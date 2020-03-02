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Dünya

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze atıldığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 02.03.2020
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Bağdat

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi. 

Saldırıda, herhangi bir zararın medyana gelmediği kaydedildi.

Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.

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