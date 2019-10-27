Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti
Meclisin en büyük grubu olan Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar burada oturma eylemi yapacaklarını açıkladı.
İstanbul
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.
Sairun Koalisyonu milletvekilleri, devam eden hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Sairun Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Nebil Tarfi, mecliste resmi olarak muhalefete geçtiklerini bildirdi.
Tarfi, hükümetin, göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemine başlayacaklarını da söyledi.
Mukteda es-Sadr, ülkede yaşanan gösterilere karşı bugün yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin hükümeti istifaya zorlamasını istedi.
Sairun Koalisyonu, 329 milletvekili bulunan Irak Meclisinde 54 sandalye ile en büyük grubu oluşturuyor.
Irak Meclisinde daha önce de Şii lider Ammar el-Hekim’e bağlı Ulusal Hikmet Akımı milletvekilleri gösteriler nedeniyle muhalefete geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.