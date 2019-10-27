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İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
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Dünya

Lübnanlı politikacıdan Nasrallah tepkisi

Lübnan 14 Mart Bloku Genel Sekreterliği Üyesi Dav, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın dün Lübnan bayrağını arkasına alıp konuşma yapmasının olumlu olmadığını söyledi.

Sümeyye Özer   | 27.10.2019
Lübnanlı politikacıdan Nasrallah tepkisi

Beyrut

Lübnan 14 Mart Bloku Genel Sekreterliği Üyesi Nevfel Dav, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün Lübnan bayrağını arkasına alıp konuşma yaparak ülkenin resmi sözcüsü olduğu mesajını vermeye çalışmasından endişe duyduğunu belirtti.

Dav, AA muhabirine, Nasrallah'ın, Lübnan bayrağını arkasına alarak konuşma yaptığını ancak bu sahnenin olumlu olmadığını söyledi.

Nasrallah'ın Lübnan bayrağını arkasına alarak konuştukça İran'ın etkilerini ülke siyasetine dahil etmiş olacağını savunan Dav, devletin iktisadi, siyasi ve güvenlik kararlarına karışmaması gerektiğini dile getirdi.

Nasrallah, dün Lübnan bayrağını arkasına alarak "hükümetin istifası" yönünde konuşma yapmıştı.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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