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Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fuat Kabakcı   | 27.10.2019
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Pekin

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan’ın Aksu vilayetinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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