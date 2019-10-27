Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pekin
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan’ın Aksu vilayetinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.