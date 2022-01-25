Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı: 2 yaralı
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine düzenlenen füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Bağdat
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, "Meclis Başkanı Halbusi'nin doğum yeri olan Garma ilçesine 3 füzeyle terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında yoldan geçen 2 sivil hafif şekilde yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölgede bulunan güvenlik güçlerinin önlemleri artırmaya başladığı kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, füzelerden biri Halbusi'nin konutunun yakınına düştü.
Meclis Başkanı Halbusi'nin ofisinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Irak'taki Sünni ittifak: Meclis Başkanı'nın konutuna saldırı egemenliğe medyan okumadır
Öte yandan Irak Meclisindeki "Takaddüm" ve "Azim" koalisyonlarının birleşmesiyle kurulan Sünni "Egemenlik İttifakı", Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunu hedef alan ve 2 sivilin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınayarak, bunu "devletin egemenliğine karşı bir medyan okuma" olarak nitelendirdi.
"Egemenlik İttifakı", Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine düzenlenen füze saldırısı sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Egemenlik İttifakı'nın ilanı ve Yüksek Federal Mahkemesinin ilk Meclis oturumunun yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddetmesinin üzerinden birkaç saat geçmeden Meclis Başkanı Halbusi’nin Garma'daki konutu kontrol dışı tarafların saldırısına uğradı. Bu saldırı, devletin egemenliği ve prestijine karşı bir medyan okumadır." ifadeleri kullanıldı.
Faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve hak ettikleri cezaları almaları çağrısında bulunuldu
Açıklamada ayrıca, benzer bir saldırının yeniden yaşanmaması için Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin de müdahalede bulunması istendi.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, seçimin yasal olduğuna karar vermişti. İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.