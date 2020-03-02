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Dünya, Koronavirüs

Irak, Lübnan, Katar ve İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 21, Lübnan'da 13, İsrail'de 12, Katar'da 7'ye yükseldi.

Wassim Samih Seifeddine,Safiye Karabacak,Mehmet Nuri Uçar,Esat Fırat   | 02.03.2020
Irak, Lübnan, Katar ve İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 21, Lübnan'da 13, İsrail'de 12, Katar'da 7'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta İran'dan gelen 2 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını ifade etti. Bedr, böylece Irak'taki vaka sayısının 21'e çıktığını belirtti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da karantina altındaki hastalarla önceden temas etmiş 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.

Refik Hariri Devlet Hastanesinde bulunan hastaların durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Öte yandan Bekaa Valisi Kamil Ebu Cevde, Kovid-19'a karşı önleyici ve koruyucu önlemler kapsamında kentteki halk pazarlarını kapatma talimatı verdi.

Beyrut Valisi Ziyad Şebib de cumartesi günü aynı sebeple halk pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı.

İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce İtalya'dan dönen 2 kişide koronavirüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Katar

Katar'da ise vaka sayısı 3'ten 7'ye çıktı. Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan 27 Şubat'ta tahliye edilen ve karantinaya alınan 2 Katar vatandaşı ile onlara ev işlerinde yardım eden 2 yabancı işçide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

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