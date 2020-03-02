Euro
6.93
Dolar
6.21
BIST 100
107,309.90
Altın
1,595.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala’dan Yunanistan’a geçti. Yunanistan tarafında düzensiz göçmenlerin üzerine ateş açıldı. Yaralı düzensiz göçmenler var. -VTR
logo
Dünya

Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi.

  | 02.03.2020
Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek Fotoğraf: Ahmed Said/AA

Beyrut

Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde toplanan onlarca Lübnanlı, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donattıkları araç ve motosikletleriyle konvoy oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki harekatına destek verdi.

Kent merkezinde tur atan Lübnanlı gençler, korna sesleri eşliğinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Beyrut'taki köprüye Türk bayrağı asıldı

Bu arada başkent Beyrut ile güney bölgeleri arasındaki sahil yolunda bulunan bir köprüye de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentleri sakinleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla geçen yıl gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na da destek için gösteriler düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor

Benzer haberler

Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Irak, Lübnan, Katar ve İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor

Bakan Akar: İnsanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz
Suriyeli muhaliflerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajları

Suriyeli muhaliflerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajları
Esed rejimi askerleri ambulansları kalkan yaptı

Esed rejimi askerleri ambulansları kalkan yaptı