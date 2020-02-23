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Dünya

Irak, koronavirüs nedeniyle İran ile 2 sınır kapısını ticari geçişlere de kapattı

Irak, ülkenin doğusunda İran'a açılan iki gümrük kapısını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ticari geçişlere de kapatma kararı aldı.

İdiris Okuduci   | 23.02.2020
Irak, koronavirüs nedeniyle İran ile 2 sınır kapısını ticari geçişlere de kapattı

Diyala

Diyala Valisi Musenna et-Temimi, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele için kurulan kriz masası ile yapılan toplantı sonucu, vilayet sınırları içinde yer alıp İran'a açılan Mendeli-Somer ve Munduriye kara sınır kapılarının 3 gün süreyle ticari geçişlere de kapatılmasına karar verildiğini ifade etti. 

Temimi, söz konusu kararın İran'dan dönen Iraklıların daha iyi bir şekilde tıbbi gözetim altına alınabilmesi için verildiğini kaydetti.

Irak, bugün koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzatmıştı.

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de dün yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

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