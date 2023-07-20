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Dünya

Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi

Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.

Haydar Karaalp  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi

Bağdat

Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un lisansı iptal edildi

Irak yönetiminin, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal ettiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA’ya göre Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.

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