Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi
Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.
Bağdat
Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.
İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un lisansı iptal edildi
Irak yönetiminin, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal ettiği bildirildi.
Irak resmi ajansı INA’ya göre Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.